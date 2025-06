Os jogadores suplentes do Bayern de Munique assistiram à primeira parte do jogo frente ao Benfica no balneário, na terça-feira.

Devido à alta temperatura que se fazia sentir em Charlotte, à hora a que o jogo começou (15h locais), a equipa alemã decidiu que os jogadores não utilizados nos primeiros 45 minutos ficassem no balneário a assistir à partida.

«Devido às temperaturas extremas no estádio, os nossos suplentes estão a ver o jogo de hoje do balneário!», pode ler-se, numa publicação feita pelo Bayern, através do X.

O Benfica venceu o Bayern por 1-0 e vai defrontar o Chelsea nos oitavos de final da competição, no próximo sábado.