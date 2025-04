A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informou que vai abrir uma nova janela de transferências para que os clubes possam inscrever jogadores entre 1 e 10 de junho de 2025, de forma a participarem no Mundial de Clubes.

«Para conhecimento dos clubes, sócios ordinários e demais interessados informa-se que a Direção da Federação Portuguesa de Futebol deliberou, em conformidade com o disposto no Regulamento da FIFA, adotar o período adicional para inscrição de jogadores profissionais previsto no Regulamento do FIFA CWC que decorre de 1 a 10 de junho de 2025», refere o organismo, em comunicado.

Benfica e FC Porto são os representantes portugueses no Mundial de Clubes, que se vai disputar nos Estados Unidos da América num período sensível no que ao mercado diz respeito, razão pela qual a FIFA criou um regulamento especial para a inscrição de novos atletas por parte dos clubes que nele irão participar.

A Premier League, no entanto, decidiu antecipar a abertura do mercado de transferências para todos os clubes, na sequência de protestos dos restantes emblemas ingleses.