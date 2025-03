A FIFA detalhou, esta quarta-feira, o modelo de distribuição de receitas para o Mundial de Clubes, prova na qual participam o Benfica e o FC Porto, que tem um total próximo de mil milhões de dólares (cerca de 926 milhões de euros, como já anunciado há algumas semanas) em prémios para os clubes participantes.

O vencedor da competição vai arrecadar 125 milhões de dólares, ao dia de hoje quase 116 milhões de euros, numa competição em que há dois grandes bolos de prémios para os clubes: 475 milhões de dólares (cerca de 440 milhões de euros) pelo desempenho desportivo e 525 milhões de dólares (cerca de 486 milhões de euros pela participação, valor este dividido de formas distintas de acordo com o continente de cada clube participante.

No desempenho desportivo, há prémios por vitória e por empate na fase de grupos, bem como, consecutivamente, pelos apuramentos para os oitavos de final, quartos de final, meias-finais, final e vencedor.

Em nota oficial, a FIFA refere ainda que, «além do prémio em dinheiro para os clubes participantes, há um programa de investimento solidário sem precedentes», com uma «meta de 250 milhões de dólares adicionais [ndr: cerca de 231 milhões de euros] fornecidos aos clubes de futebol de todo o mundo».

Os prémios de desempenho desportivo (valores em ME ao dia de hoje, aproximados):

Fase de Grupos (três jogos): 1,853 ME por vitória, 926 mil euros por empate;

Oitavos de final: 6,951 ME;

Quartos de final: 12,165 ME;

Meias-finais: 19,464 ME;

Finalista vencido: 27,801 ME;

Vencedor: 37,075 ME;

Os prémios de participação (valores em ME, aproximados):*

Europa: 11,870 ME a 35,397 ME

América do Sul: 14,097 ME

América do Norte, Central e Caraíbas: 8,850 ME

Ásia: 8,850 ME

África: 8,850 ME

Oceânia: 3,317 ME

*Segundo a FIFA, os prémios de participação para os clubes europeus são «determinados por um ranking baseado em critérios desportivos e comerciais»