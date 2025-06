Fredrik Aursnes, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à DAZN, após o empate com o Boca Juniors (2-2), na estreia no Mundial de Clubes:

«[Opinião sobre o empate] Foi um jogo difícil, com 2-2 no final. Estamos desapontados, porque queríamos ganhar. Como estava o jogo, não jogámos o nosso melhor. Passar de 2-0 para 2-2, aceitamos o ponto, mas podíamos ter jogado melhor.»

«[O que se pode esperar do Benfica nos próximos jogos?] Temos de acreditar que podemos passar. É um empate. Temos de marcar muitos golos no próximo jogo [com o Auckland City] e depois temos o Bayern no último jogo e depois veremos. Mas o foco está no próximo jogo. Temos de dar o melhor.»

«[O próximo jogo vai ser importante por causa da diferença de golos?] Essa é a chave. Temos de treinar marcar golos nos próximos dias e talvez tenhamos um bom jogo.»