O Benfica vai defrontar o Chelsea nos oitavos de final do Mundial de Clubes de futebol.

Depois de ter ganho na segunda-feira ao Bayern Munique, por 1-0, o Benfica assegurou o primeiro lugar do Grupo C e vai defrontar o segundo classificado do Grupo D, que ficou decidido na madrugada de terça-feira para esta quarta-feira, horas depois do triunfo das águias sobre os bávaros.

O Chelsea confirmou o apuramento no segundo lugar do grupo D ao bater o Espérance Tunis, por 3-0, em Filadélfia (LEIA AQUI A CRÓNICA).

O encontro, o segundo dos oitavos de final, está agendado para sábado, dia 28 de junho, às 21 horas (16 horas locais), de novo em Charlotte, no Bank of América Stadium.

O Benfica é o único representante português na prova. O FC Porto acabou eliminado na fase de grupos.