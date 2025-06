O Benfica realizou esta quinta-feira o último treino antes do duelo da segunda jornada do Mundial de Clubes frente aos neozelandeses do Auckland City.

Bruno Lage voltou a não poder contar com Florentino, que continua tratar da lesão no ombro direito e é a única dúvida para o próximo jogo no Mundial de Clubes.

Os «encarnados» jogam frente ao Auckland City esta sexta-feira às 20h, numa partida que vai ter acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.