Tem sido uma época milionária para o Benfica no que toca a prémios financeiros e o Mundial de Clubes continua a ajudar para isso mesmo.

Depois de garantirem a presença nos oitavos de final frente ao Bayern Munique, as águias viram os seus cofres engordarem com 26,1 milhões de euros em prémios diretos da FIFA, elevando para 97,5 milhões o total arrecadado esta temporada entre a Liga dos Campeões e o torneio intercontinental.

A entrada no torneio rendeu logo 14,6 milhões de euros ao clube de Lisboa. As vitórias sobre o Bayern Munique e Auckland City valeram 1,85 milhões cada, enquanto o empate com o Boca Juniors trouxe 926 mil euros adicionais. O apuramento para os oitavos de final significou um cheque imediato de 6,9 milhões.

Mas o melhor pode estar para vir. A FIFA estabeleceu prémios para as próximas fases do Mundial de Clubes: chegar aos quartos de final vale 12,1 milhões, às meias-finais 19,4 milhões, e disputar a final - mesmo perdendo - garante 27,7 milhões adicionais. Caso conquistem o título, as águias embolsariam 37 milhões, totalizando 63,1 milhões de euros só nesta competição.

Esta «chuva milionária» vem juntar-se aos 71,4 milhões obtidos na Liga dos Campeões, onde o Benfica esteve perto de bater o melhor prémio de sempre da UEFA para um clube português. No total, as competições internacionais já fizeram da época 2024/25 a mais lucrativa de sempre na história da SAD benfiquista.