Renato Sanches é a grande surpresa no onze inicial para a estreia do Benfica no Mundial de Clubes frente ao Boca Juniors.

Acompanhe todas as incidências do Boca Juniors-Benfica.

O internacional português de 27 anos vai alinhar no meio-campo das águias juntamente com Di María, nome já confirmado por Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão. Do lado do Boca, a principal ausência vai para Cavani que está a contas com uma lesão.

As equipas oficiais:

ONZE DO BENFICA: Trubin, Dahl, António Silva, Otamendi e Carreras; Florentino e Aursnes; Di María, Renato Sanches e Bruma; Pavlidis.

ONZE DO BOCA: Agustín Marchesin; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa e Lautaro Blanco; Ander Herrera e Rodrigo Battaglia; Kevin Zenón, Carlos Palacios e Alan Velasco; Miguel Merentiel.

Suplentes Benfica: André Gomes, Kökcü, Aktürkoglu, Leandro Barreiro, Belotti, Schjelderup, Prestianni, Tiago Gouveia, Gonçalo Oliveira, João Veloso, Bajrami, Rafael Luís, João Rego, Diogo Prioste, Leandro Santos.

Suplentes Boca Juniors: Brey, Garcia, Saracchi, Rojo, Zeballos, Giménez, Jason, Miramón, Alarcón, Fabra, Braida, Belmonte, Aguirre, Blondel e Delgado.