Edinson Cavani falou esta terça-feira aos jornalistas, na chegada do Boca Juniors aos Estados Unidos, sede do Mundial de Clubes.

«O objetivo é sempre o mais elevado. Vamos passo a passo, mas com o objetivo de lutar sempre pelo título, como o Boca Juniors deve fazer em todas as competições», disse.

Aos 38 anos, o ex-Man United, PSG e Nápoles frisou que o Boca vai disputar a competição na máxima força: «Temos a equipa em boa forma e sem problemas físicos. Representamos um clube muito grande, o que é uma vantagem».

O duelo entre Benfica e Boca Juniors está agendado para as 23 horas de segunda-feira, no arranque da fase de grupos do Mundial de Clubes.