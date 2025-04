A pouco mais de dois meses do início do Mundial de Clubes, a página oficial da competição protagonizou um episódio (no mínimo) caricato, ao colocar Diogo Costa como jogador do Benfica.

Uma publicação destinada às quatro equipas que integram o Grupo C (Bayern Munique, Boca Juniores, Auckland City e Benfica) integrou o guardião português, que como se sabe, atua pelo FC Porto e não pelos encarnados.

Veja aqui a publicação apagada pelo Instagram do Mundial de Clubes: