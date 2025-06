A TVI, do mesmo grupo do Maisfutebol, vai transmitir 12 jogos do Mundial de Clubes!

Dos 12 jogos confirmados, três serão de representantes portugueses (Benfica e/ou FC Porto), na fase de grupos.

Recorde-se que os encarnados vão defrontar Bayern de Munique, Auckland City e Boca Juniors, no Grupo C, enquanto o FC Porto vai ter pela frente Inter Miami, Palmeiras e Al Ahly, no Grupo A.

O Mundial de Clubes, que junta 32 equipas de todos os continentes, arranca dia 15 de junho e decorre durante um mês nos Estados Unidos.

A DAZN vai transmitir todos os jogos através da sua aplicação e no site de forma gratuita.