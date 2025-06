Declarações de Bruno Lage, treinador do Benfica, na Flash Interview da DAZN antes do duelo dos oitavos de final do Mundial de Clubes frente ao Chelsea:

[O onze está dentro da recuperação física dos jogadores e de forma a ter todos no máximo para esta partida?]

«Tem sido aquilo que tem sido o habitual, nós definimos o melhor onze para cada jogo. Temos alterado o onze em função daquilo que nós achamos ser a melhor estratégia e claro, também é importante, como já tenho dito, neste momento da época eu não quero colocar ninguém em risco, por isso houve decisões que nós tivemos que tomar. Se não tivéssemos de colocar o Florentino em risco há três dias, poderia ter arriscado. Hoje optámos por não jogar com o Renato [Sanches]. O Renato fez um grande jogo, mas como digo, está a fazer uma nova pré-época e neste momento seria muito arriscado. Por isso não há lesão, assim ao estado de fadiga que não lhe permite estar a 100%, nós temos outros jogadores que podem jogar. Por isso é aquilo que queremos, o melhor e o momento de cada um em parole da equipa.»

[Caso do Carreras que esteve castigado, qual é a razão?]

A razão é o Samuel [Dahl], fez um grande jogo com o Bayern Munique. O Samuel tem feito um trabalho fantástico, fez um grande jogo com o Bayern Munique e para o trabalho que o Samuel fez, para o jogo que fez com o Bayern Munique, acho que o mais acertado é nós continuarmos com o Samuel».