* Em Charlotte

A renovação de Nicolas Otamendi com as águias por mais uma temporada foi o tema forte do dia benfiquista e o treinador das águias não esteve indiferente. Para Lage, foi o cumprir da «vontade de toda a gente».

«O mais importante hoje é falar realmente do Nico [Otamendi] e é com enorme prazer que aqui falo sobre o Nico [Otamendi], porque quase há nove meses atrás, a minha primeira conferência e como eram as questões à volta do Nico [Otamendi]. E hoje é realmente que é grato que finalmente se concretizou a vontade de toda a gente, a vontade do clube, a vontade do capitão e claro, também fico muito contente pelo Nico [Otamendi] ter renovado», disse o treinador dos encarnados na conferência de imprensa de antevisão dos oitavos de final do Mundial de Clubes frente ao Chelsea.

O treino das águias desta sexta-feira ficou marcado ainda por uma conversa entre o técnico e Rui Costa, presidente das águias. Lage desvendou que tudo se tratava sobre a renovação mas também sobre a «contratação de um reforço» que não desvendou.

«Conversa com Rui Costa? Foi realmente nesse sentido, tínhamos acabado de contratar um reforço e estava a ser informado que o Nico tinha finalmente ontem, já por volta do final da noite, tinha finalmente chegado a acordo com o Benfica, ou seja, finalizado toda a situação e que hoje de manhã ia ser anunciado. Por isso, é nesse sentido que estamos todos a trabalhar nessa orientação da equipa a ser cada vez mais forte e competitiva», acrescentou.

Lage garantiu ainda que, apesar da renovação do jogador argentino, não espera qualquer movimentação quer de Tomás Araújo, quer de António Silva, jogadores da defesa encarnada.

O Benfica joga este sábado frente aos ingleses do Chelsea, às 21h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.