Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na flash interview à DAZN, após o empate com o Boca Juniors (2-2), na estreia no Mundial de Clubes:

«Sinto que podíamos ter vencido o jogo. Entrámos muito bem, permitimos dois golos, mas a equipa teve a capacidade de empatar e sinto que podíamos ter vencido. Criámos várias oportunidades para isso. Esta segunda parte... apenas com cinco minutos [de descontos], penaliza-nos um pouco. Mas foi assim que o árbitro olhou para o jogo, que esteve sempre muito parado na segunda parte.

«[Mesmo com dez, o Benfica acaba melhor?] Tínhamos de ter mais gente dentro da área e entrelinhas. Porcurar as nossas dinâmicas.»

«[Sente que as opções do início não correram tão bem?] Viram como o Kökcü jogou, com uma ligadura da virilha ao tornozelo. Sentimos que o Renato e o Bruma estavam com mais energia. Com o baixar da temperatura, Aktürkoglu e Kökcü a entrar poderiam dar uma energia diferente e conseguimos isso. Foi pena a expulsão do Belotti tão cedo, porque sentíamos que, com dois pontas de lança, íamos encostar o Boca à área. Mas não se notou a diferença, continuámos a controlar o jogo e foi pena não termos feito os golos que merecíamos.»