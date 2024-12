Benfica e FC Porto já conhecem as datas, horários e estádios para o Mundial de Clubes a realizar em 2025. O calendário foi divulgado pela FIFA, na manhã deste sábado.

Os dragões têm o primeiro jogo a 15 de junho, às 23 horas (hora de Portugal Continental) ante o Palmeiras. Já o Benfica disputa a primeira jornada no dia seguinte, 24 horas depois, ante o Boca Juniors.

A 2.ª jornada é disputada pelo FC Porto a 19 de junho, ante o Inter de Milão. O Benfica joga a 20 de junho, contra o Auckland City.

A 3.ª e última jornada da fase de grupos é, para o FC Porto, a 23 de junho (já madrugada de 24 em Portugal), contra o Al Ahli. No dia 24, o Benfica defronta o Bayern Munique.

O CALENDÁRIO DO FC PORTO:

15 junho, 23h00: Palmeiras-FC Porto (MetLife Stadium, Nova Jersey)

19 junho, 20h00: Inter Miami-FC Porto (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

24 junho, 02h00: FC Porto-Al Ahli (MetLife Stadium, Nova Jersey)

O CALENDÁRIO DO BENFICA:

16 junho, 23h00: Boca Juniors-Benfica (Hard Rock Stadium, Miami)

20 junho, 17h00: Benfica-Auckland City (Inter&Co Stadium, Orlando)

24 junho, 20h00: Benfica-Bayern Munique (Bank Of America Stadium, Charlotte)

