O Benfica defronta o Bayern Munique a partir das 20h desta terça-feira, em Charlotte (Estados Unidos), na terceira jornada do Grupo C do Mundial de Clubes. O treinador das águias fez três alterações em relação à última partida frente ao Auckland City. Dahl entra para o lugar do castigado Carreras, Kökçü fica no banco e avança Renato Sanches. Por último, Schjelderup entra para o lugar de Aktürkoglu.

Na formação bávara, Vincent Kompany faz uma verdadeira revolução em relação à última equipa utilizada no Mundial de Clubes com sete alterações e o destaque vai para os dois portugueses titulares: Raphaël Guerreiro e João Palhinha.

Onze do Benfica: Anatoliy Trubin, Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolás Otamendi, Dahl, Renato Sanches, Leandro Barreiro, Ángel Di María, Schjelderup, Gianluca Prestianni e Vangelis Pavlidis.

Suplentes do Benfica: Diogo Ferreira, Kokçu, Akturkoglu, Bruma, Tiago Gouveia, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder, João Veloso, Leandro Santos, Bajrami, Rafael Luís, João Rego e Diogo Prioste.

Onze do Bayern Munique: Neuer; Upamecano, Stanisic, Guerreiro; Palhinha, Bischof; Müller, Boey, Gnabry, Sané; Pavlovic.

Suplentes Bayern Munique: Peretz, Urbig, Tah, Kimmich, Goretzka, Kane, Coman, Olise, Laimer, Kiala, Kusi-Asare, Musiala, Karl, Santos e Aznou.

O encontro entre o Benfica e o Bayern Munique AO MINUTO aqui, no Maisfutebol.