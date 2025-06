O Benfica volta a entrar em campo no Mundial de Clubes, desta vez frente aos neozelandeses do Auckland City para a segunda jornada do grupo C.

Bruno Lage já sabe que vai ser obrigado a mexer no meio-campo para este jogo devido à lesão de Florentino. O técnico das águias garantiu ainda que o jovem argentino Prestianni vai ser titular no duelo da tarde desta sexta-feira.

O frágil Auckland City deverá apresentar Tracey, Murati, Mitchell, Den Heijer, Boxall, Lobo, Yoo, Garriga, Ilich, Manickum e Bevan. A partida vai começar às 17h (hora de Lisboa) no estádio Inter&Co em Orlando e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.