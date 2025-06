O Benfica estreia-se esta segunda-feira no Mundial de Clubes, no Hard Rock Stadium, em Miami, frente ao Boca Juniors, em jogo do Grupo C que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol a partir das 23h00.

Um embate entre dois emblemas históricos que promete fazer parar Portugal e a Argentina, numa altura em que Bruno Lage terá todo o plantel à disposição, com exceção de Tomás Araújo que ficou em Portugal a tratar da pubalgia que o fustigou no final da última temporada.

Mundial de Clubes: está aqui tudo o que precisa de saber

Ora, essa será precisamente uma das dúvidas para o onze desta noite. Fredrik Aursnes fez essa posição por várias vezes na época passada, mas o norueguês também faz falta no apoio ao ataque e a opção poderá passar por Samuel Dahl ou, em alternativa, Leandro Santos.

A única certeza, adiantada por Bruno Lage, na antevisão do jogo, é Ángel Di María que, apesar de estar de saída, vai jogar de início, mas num plantel que já não conta com Amdouni e Arthur Jorge, não será difícil adivinhar quem vai jogar com o argentino no ataque.

Confira a equipa provável na galeria associada