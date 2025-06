Anatoliy Trubin foi eleito «Homem do Jogo» no triunfo do Benfica por 1-0 frente ao Bayern Munique esta terça-feira. O guarda-redes de 23 anos conseguiu manter a baliza a zeros principalmente na segunda parte com quatro grandes defesas.

As águias alcançaram assim o apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes. O Benfica já sabe que vai jogar no dia 28 de junho, às 21h, frente ao segundo classificado do Grupo D, Chelsea ou Espérance Tunis.

Veja aqui as estatísticas de Trubin na vitória frente ao Bayern Munique: