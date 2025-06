Ángel Di María, jogador do Benfica, em declarações na flash interview à DAZN, após o empate com o Boca Juniors (2-2), na estreia no Mundial de Clubes:

«Tentámos ganhar. Sabemos como se joga na Argentina, como tínhamos de jogar, mas não conseguimos na primeira parte. Faltou-nos algo. Melhorámos no segundo tempo, mas não conseguimos chegar ao triunfo. O árbitro permitiu muitas "patadas", podia ter dado amarelos no início e o jogo seria mais bonito.»

«[O que aconteceu quando sofreram dois golos de repente?] Estávamos a jogar bem, e podíamos ter marcado primeiro, mas tivemos duas distrações e sofremos dois golos, é futebol. Sabíamos que podia acontecer. Empatámos e há que seguir.»

«[O próximo jogo, com o Auckland, é o mais importante pela diferença de golos?] Os três jogos são importantes, queríamos ganhar os três. Este não conseguimos, mas a nossa mentalidade é ganhar os outros dois e passar em primeiro o grupo.»