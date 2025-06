Interrompido com cerca de cinco minutos por jogar, o Benfica-Chelsea, em Charlotte, durou quase cinco horas.

A partida dos oitavos de final do Mundial de Clubes teve início às 21h00 (Portugal Continental) e foi interrompida cerca de duas horas depois, quando o relógio do árbitro marcava 87 minutos. O encontro só retomou perto das 01h00 e estendeu-se por mais 40 minutos, devido ao prolongamento.

Quando o Chelsea vencia por 1-0, graças ao golo de Reece James, o árbitro esloveno Slavko Vinvic teve de mandar recolher, devido a uma lei federal relacionada com o mau tempo, que ainda assim apanhou os jogadores desprevenidos, pois queriam continuar a jogar, dado o pouco tempo que faltava.

No entanto, este não era um cenário estranho para o Benfica. O jogo dos encarnados com o Auckland City, na fase de grupos, em Orlando, também foi interrompido por altura do intervalo, dessa feita por duas horas.

Durante o tempo de interrupção do Benfica-Chelsea, foram várias as indicações que davam conta de horas para o reatamento da partida, mas, a cada relâmpago que aparecia, era preciso esperar mais meia-hora. De resto, já estava previsto antes do jogo que a tempestade iria acontecer a partir das 14h00 em Charlotte (mais cinco horas em Portugal Continental).

Durante o período de risco, os jogadores recolheram aos balneários e foram transportadas passadeiras para os balneários, de forma que as equipas se mantivessem ativas. Também os adeptos e restantes membros da organização de jogo tiveram de recolher a outras zonas interiores do estádio, tal e qual manda o protocolo. Alguns adeptos nem sequer ficaram para assistir ao resto do encontro e, depois de deixarem a bancada, abandonaram mesmo o estádio.

Após o jogo retomar, Ángel Di María empatou, de penálti, nos descontos e forçou o prolongamento, com o Chelsea a dilatar a construir uma vantagem de 4-1, já depois da expulsão de Gianluca Prestianni.

Benfica-Chelsea foi o sexto jogo interrompido no Mundial devido às tempestades

Na fase de grupos cinco jogos tiveram início adiado ou foram interrompidos por causa da queda relâmpagos nas imediações dos estádios.

Importa referir que o protocolo recomendado pelo Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA aponta que todas as atividades ao ar livre sejam interrompidas caso haja relâmpagos a uma distância inferior a 10 milhas (16,09 quilómetros). No caso do Mundial de Clubes, todos os jogos são interrompidos se for registada a queda de um relâmpago num raio de 8 milhas do estádio (12,87 km). A partir desse momento, são cronometrados 30 minutos. Se durante esses 30 minutos não houver registo de qualquer relâmpago na distância referida, o jogo pode ser retomado. Se houver, contam-se mais 30 minutos a partir do momento da nova ocorrência.

São registadas por ano cerca de 30 mortes no país devido à queda de relâmpagos e centenas de pessoas são atingidas.