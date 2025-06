Bruno Lage promove quatro alterações no onze inicial do Benfica para o jogo com o Auckland City, da segunda jornada do Grupo B do Mundial de Clubes.

Orkun Kökcü, Leandro Barreiro, Kerem Akturkoglu e Gianluca Prestianni saltam para a titularidade, ficando por perceber quem atuará como lateral-direito, função que, no primeiro jogo, com o Boca Juniors, foi desempenhada por Samuel Dahl.

Nos neozelandeses, o treinador, Paul Posa, muda cinco peças relativamente ao duelo com o Bayern Munique.

ONZE DO BENFICA: Anatoliy Trubin, Fredrik Aursnes, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras, Orkun Kökcü, Leandro Barreiro, Ángel Di María, Kerem Akturkoglu, Gianluca Prestianni e Vangelis Pavlidis

Suplentes do Benfica: Diogo Ferreira, Samuel Dahl, Gonçalo Oliveira, Joshua Wynder, Leandro Santos, Adrian Bajrami, João Veloso, Rafael Luís, Renato Sanches, Diogo Prioste, Andreas Schjelderup, Bruma, João Rego e Tiago Gouveia

ONZE DO AUCKLAND CITY: Garrow, Ilich, Mitchell, Nikko Boxall, Adam Bell, Zhou Tong, Michael den Heijer, Myer Bevan, Jerson Lagos, David Yoo e Haris Zeb

Suplentes do Auckland City: Conor Tracey, Sebastian Ciganda, Christian Gray, Regont Murati, Nathan Lobo, Dylan Connolly, Alfie Rogers, Jackson Manuel, Gerrard Garriga, Jordan Vale, Jeremy Foo, Matt Ellis, Angus Kilkolly, Dylan Manickum e Ryan de Vries

De recordar que o Benfica empatou com o Boca Juniors (2-2), na jornada inaugural do Grupo C, enquanto o Auckland City foi goleado pelo Bayern Munique (10-0).

O encontro tem início agendado para as 17:00 portuguesas, em Orlando, na Flórida. Pode ver a partida, em direto, na TVI e acompanhar tudo, ao minuto, à boleia do Maisfutebol.