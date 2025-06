O Benfica realizou esta sexta-feira o último treino antes do duelo nos oitavos de final do Mundial de Clubes frente aos ingleses do Chelsea.

Na sessão de trabalhos em Tampa, «quartel-general» das águias nos Estados Unidos, Bruno Lage pôde contar com todos os 28 jogadores convocados sendo que a principal novidade foi a integração sem limitações de Renato Sanches. O médio tinha estado em gestão de esforço no treino anterior.

Benfica e Chelsea têm encontro marcado para este sábado, a partir das 20h, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.