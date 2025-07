Nico Kovac vai embora no Mundial de Clubes, mas não deixa nada por dizer.

O técnico do Borussia Dortmund, que foi afastado nos quartos de final pelo Real Madrid, deixa críticas à organização da competição nos Estados Unidos, salientando desde logo as altas temperaturas a que os jogadores estão submetidos e a falta de qualidade dos relvados.

«Mudaria o horário dos jogos, devido ao calor insuportável, bem como as condições do campo. Numa competição de nível internacional, todos esperam condições de topo», afirmou em declarações à DAZN o técnico croata de 53 anos, deixando um alerta para o Mundial de seleções, que se disputa nos Estados Unidos no próximo ano.

«Espero que no Mundial 2026 tudo seja muito melhor. Não se pode jogar futebol de alta intensidade nestas condições. Não é possível. Perde-se intensidade e agressividade, que é a essência do futebol. Os telespectadores também têm de perceber isso», defendeu Kovac, que sugere inícios de jogo mais tardios para que o calor não seja um fator tão determinante na prestação dos atletas. «Como adepto eu quero ver os jogadores correrem todo o campo e futebol entusiasmante. Se estiver tanto calor, é difícil esse tipo de jogo.»

As críticas são corroboradas pelo capitão do Dortmund, Julian Brandt, que revelou que alguns colegas terão ficado agradecidos pela eliminação. «Vou ser sincero: alguns dos nossos jogadores estão felizes por poderem descansar agora», concluiu.