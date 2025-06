O Botafogo começou bem o Mundial de Clubes, ao vencer os americanos do Seattle Sounders por 2-1. Renato Paiva garantiu assim o primeiro triunfo brasileiro na competição, depois do empate do Palmeiras com o FC Porto.

A vitória do Botafogo foi construída com dois golos de cabeça e na primeira parte, que permitiram à formação brasileira superiorizar-se perante um adversário muito difícil.

Vale a pena sublinhar aqui este «muito difícil», porque o triunfo podia de facto ter caído para o outro lado.

Aos 28 minutos o Botafogo abriu o marcador, após um livre batido por Alex Telles e teleguiado para a cabeça de Jair Cunha, que finalizou com classe. Foi o primeiro golo do central como profissional.

Este golo surgiu, refira-se, já depois de Ferreira ter deixado o Seattle Sounders muito perto do golo, num remate de Ferreira que saiu a rasar o poste.

Antes do intervalo, a mesma história: Roldán cruzou, Musovski desviou muito perto do poste e o Seatle Sounders ficou perto do golo. Na resposta, o Botafogo marcou... de cabeça: Vitinho cruzou e Igor Jesus subiu ao segundo andar para cabecear em esforço para golo.

Na segunda parte praticamente só deu Seattle Sounders. A equipa norte americana veio com tudo, marcou por Cristian Roldán aos 75 minutos, num golo também de cabeça após a bola desviar em Igor Jesus, e criou pelo menos mais três ocasiões claras de golo.

O guarda-redes John Victor foi nessa altura fundamental, com duas grandes defesas que seguraram o triunfo do Fogão.

A formação de Renato Paiva somou assim o primeiro triunfo e igualou o PSG na liderança do Grupo B, ambos com três pontos. Seattle Sounders e At. Madrid somam duas derrotas.

FIGURA DO JOGO

John Victor foi fundamental com duas defesas que seguraram o triunfo do Botafogo, na segunda parte O guarda-redes do Botafogo, do alto dos seus quase dois metros, foi sempre um certificado de segurança na baliza, sendo traído apenas por um desvio num colega.

MOMENTO DO JOGO

Apesar de mostrar alguma capacidade no ataque, o Seattle Sounders fartou-se de acumular erros infantis na defesa. Num deles, uma falta sem bola permitiu a Alex Telles fazer um daqueles cruzamento teleguiados para a cabeça de Jair Cunha, que fez o primeiro golo como profissional. Um golo fundamental para embalar a equipa para o triunfo.