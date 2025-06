O Botafogo foi eliminado do Mundial de Clubes após cair frente ao Palmeiras por 1-0 nos oitavos de final. Após o encontro, o técnico português Renato Paiva fez questão de destacar o orgulho no desempenho da equipa.

«O primeiro sentimento que me veio, independentemente do resultado, foi de orgulho. De novo, hoje, os jogadores jogaram muito bem. É um jogo que pode te tirar da competição, por isso, tens de ter paciência em certos momentos, mas os jogadores deixaram tudo em campo. Estou muito orgulhoso deles, estou muito orgulhoso do trabalho», afirmou Paiva na flash interview da DAZN.

«Disse que este jogo iria ser decidido nos detalhes e foi o que aconteceu. Tivemos algumas oportunidades, não fizemos golo, eles marcaram. Não entrámos bem no jogo, não começámos bem, mas terminámos a segunda parte a jogar bem. Tivemos a bola, que é o que eu quero. A segunda parte foi muito dividida», acrescentou.

Já na conferência de imprensa, o treinador do Botafogo não deixou passar as declarações anteriores de Abel Ferreira sobre os investimentos do Botafogo.

«Eu gosto muito desses mind games. Abel falou no investimento que o Botafogo fez em jogadores, mas o Botafogo não tem nenhum jogador que custou o valor do Paulinho. Nem do Vitor Roque. É muito bonito mandarmos para cima dos outros essas coisas, ele (Abel) gosta muito disso. Parece que do outro lado não tem investimento. É só contar quantos jogadores chegaram», atirou.

«Nós temos jogadores que chegaram e de facto foram um ótimo investimento de John Textor e do departamento de scouting. Mas essa do Abel eu não compro, porque não temos nenhum jogador do custo do Paulinho», disse ainda fazendo referência ao jogador que marcou o golo que fez a diferença no resultado final.

Renato Paiva admitiu, contudo, que o plantel ainda está em fase de adaptação e que não pode «lançar jogadores de paraquedas contra uma equipa como o Palmeiras». Apesar da eliminação, o treinador acredita que a equipa mostrou evolução apesar de algumas críticas que foram sofrendo ao longo da competição pela postura nos jogos.

«O mundo viu o nosso valor. Jogámos de igual para igual com uma das melhores equipas da América, e isso deve orgulhar os verdadeiros botafoguenses», concluiu.