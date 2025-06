O Botafogo vive momentos de festa depois o triunfo histórico sobre o PSG por 1-0 no Mundial de Clubes. Renato Paiva, treinador do «fogão» foi o homem à frente do leme da formação brasileira neste dia tão especial para o clube.

Tão especial, que John Textor, milionário norte-americano e dono do clube, não escondeu o entusiasmo e invadiu a flash interview do técnico português... com um beijo.

«Prefiro o beijo da minha mulher», disse Renato Paiva entre risos depois do sucedido em entrevista à DAZN.

O treinador de 55 anos analisou a partida frente aos franceses e atuais detentores da Champions dizendo que «matou o PSG com o mesmo veneno».

«Acho que matámos o PSG com o mesmo veneno, sendo uma grande equipa, jogando junto, todos os jogadores defendendo, todos os jogadores atacando e esse é o grande segredo desse PSG. É por isso que eles competem e ganham o que competem e ganham. É uma equipa fantástica, eu disse que este PSG é uma lição para toda a gente hoje em dia no futebol e disse aos meus rapazes para serem uma equipa, desfrutarem, jogarem juntos, atacarem juntos, defenderem juntos e desfrutarem e eles fizeram-no, fantástico», afirmou antes de fazer uma reflexão da qualidade das equipas brasileiras em competição nos Estados Unidos.

«Acho que é a qualidade dos jogadores brasileiros, a qualidade do que as pessoas estão a fazer no Brasil, especialmente os treinadores. Acho que isto é uma vitória dos treinadores que estão a trabalhar no Brasil, os treinadores brasileiros, os treinadores estrangeiros que estão a trabalhar com grandes jogadores. Por isso, o Brasil será sempre brasileiro no futebol, no futebol mundial», concluiu.

Depois de vencer o PSG, o Botafogo está a um pequeno passo dos oitavos de final do Mundial de Clubes. A formação brasileira segue na liderança do grupo B com seis pontos conquistados em duas partidas.