Everton Ribeiro, capitão do Flamengo, assegurou que as reviravoltas operadas pela equipa de Jorge Jesus na final da Taça Libertadores, diante do River Plate (vitória por 2-1), e na meia-final do Mundial de clubes, com o Al-Hilal (triunfo por 3-1), trouxeram ensinamentos aos cariocas.

«Aprendemos que não podemos desistir, que sabemos do que somos capazes e o futebol que podemos apresentar, jogando os 90 minutos à nossa maneira. Sabemos que o Liverpool vai tentar anular as nossas jogadas e temos de saber ultrapassar essa situação», comentou, ao lado do treinador, na antevisão da final deste sábado.

O capitão do Flamengo admitiu alguma «pressão e ansiedade normais» antes de uma final, embora ressalvando que o campeão brasileiro tem de «aproveitar este jogo».

«Foi muito difícil chegar aqui, tivemos de conquistar um grande título para estar aqui. Temos de desfrutar desta grande partida e desta oportunidade. Queremos muito este título e vamos fazer o nosso melhor para levar esta taça para o Brasil», salientou o médio ofensivo.

A finalizar, Everton também disse que o jogo pode ser decidido por detalhes e, nesse sentido, a equipa tem montada uma estratégia. «É um jogo onde o detalhe vai falar muito alto. Há uma grande equipe do outro lado e temos que ficar atentos desde o primeiro minuto para anular o que eles têm de melhor. Isso vai nos ajudar muito. Eles têm poucos pontos fracos, mas vamos fazer a estratégia em cima deles. Não posso falar aqui [risos]. O que tinha que ser feito, está feito. Agora, é colocar em prática no jogo e que ficar atentos desde o primeiro minuto para anular o que eles têm de melhor», contou ainda.