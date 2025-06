Cristiano Ronaldo termina contrato com o Al Nassr no fim do mês de junho, mas há quem tenha tentado convencer o internacional português a deixar os sauditas... ainda que sem sucesso.

Em declarações ao podcast «Setor Sul», Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, admitiu ter sondado CR7 com o objetivo de o trazer apenas para o Mundial de Clubes. Uma chamada para Jorge Mendes, antigo empresário do jogador, esteve na origem do «desejo» e do outro lado ficou a saber que Cristiano não tem interesse, neste momento, em jogar no futebol brasileiro.

«Liguei para o Jorge Mendes, que foi o empresário de Cristiano Ronaldo a vida inteira. Falei com ele para saber se existia a possibilidade de jogar o Mundial de Clubes no Fluminense e ele foi muito claro comigo. Disse-me que o jogador não tem interesse em jogar no futebol brasileiro e eu respondi que o Fluminense tem as cores da bandeira de Portugal e que seria um sonho para os nossos adeptos», afirmou.

Além disso, Mário Bittencourt confessou ter iniciado conversações com Neymar para uma mudança temporária de clube, com o mesmo objetivo de representar o Fluminense no Mundial de Clubes. Só que do outro lado, o jogador mostrou-se empenhado em voltar à melhor forma e rejeitou a oferta, ainda que fosse um «sonho» participar na competição que decorre entre 14 de junho e 13 de julho.