A pouco mais de um mês e meio do arranque do Mundial de Clubes, as equipas já começam a olhar para a competição e Jorge Jesus admitiu, esta terça-feira, que a competição tem muito potencial para crescer nos próximos anos.

Em entrevista ao site oficial da FIFA, o técnico português referiu mesmo que, no futuro, o Mundial de Clubes «vai ser mais apaixonante» do que o próprio Campeonato do Mundo de seleções. Recorde-se que o Al Hilal integra o Grupo H, juntamente com Real Madrid, Salzburgo e Pachuca.

«Penso que o Mundial de Clubes, no futuro, vai ser muito mais apaixonante do que um Campeonato do Mundo de seleções. Vai ser um espetáculo lindo. O nosso objetivo é passar a primeira fase da competição, a partir daí acreditamos que tudo é possível», começou por referir.

«Já defrontei o Real Madrid por duas vezes, é um clube conhecido em todo o mundo, e tem sempre grandes jogadores. Esse aspeto traz uma grande motivação para nós», acrescentou o técnico.

O Mundial de Clubes decorre nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Benfica e FC Porto são as equipas portuguesas presentes na prova.