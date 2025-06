Enzo Maresca, treinador do Chelsea, mostrou respeito pelo Benfica ao analisar o adversário que os «blues» vão encontrar nos oitavos de final do Mundial de Clubes. Em declarações à DAZN, o técnico italiano alertou para a qualidade alargada do plantel das águias, recusando-se a focar apenas em Di María.

«Precisamos de estar concentrados e não apenas no Di María», começou por dizer Maresca, que fez uma análise ao restante plantel benfiquista.

«Têm alguns bons defesas, defesas experientes, alguns jovens como o Carreras que está a ir muito bem no meio do campo», zona do campo onde destacou dois jogadores dos encarnados.

«Renato Sanches é um bom jogador. Florentino é outro bom jogador que nos últimos dois jogos esteve lesionado. Não sei se ele estará de volta para o nosso jogo. Eles têm alguns jogadores muito bons», concluiu.

Benfica e Chelsea têm encontro marcado para este sábado, a partir das 20h, e terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.