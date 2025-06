O Chelsea bateu esta segunda-feira o LAFC por 2-0 naquele que foi o jogo de estreia dos ingleses no Mundial de Clubes e no qual Pedro Neto foi votado o «Homem do Jogo» depois de marcar um dos golos.

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO .

Num Mercedes-Benz Stadium a meio gás no que toca à assistência, os blues, claramente favoritos para esta partida contaram com Pedro Neto a titular, Dário Essugo começou no banco de suplentes. Foi da área técnica que o ex-Sporting viu o colega luso brilhar e abrir o marcador. Minuto 34, Nicolas Jackson descobriu com um grande passe Pedro Neto que, isolado e depois de bailar à frente da defesa norte-americana, rematou forte para o fundo das redes, indefensável para Lloris.

No segundo tempo continuou o domínio do Chelsea, mas a espaços, o LAFC foi tendo algumas oportunidades de perigo principalmente por Denis Bouanga. Mas, os norte-americanos não conseguindo marcar, acabaram por sofrer e novamente por uma cara bem conhecida dos portugueses. Liam Delap, reforço do Chelsea para a temporada 2025/26, colocou uma bola perfeita para Enzo Fernández ter só de encostar e dilatar a vantagem no marcador e fechar o resultado em 2-0.

Com a vitória garantida, ainda houve tempo para Dário Essugo se estrear ao serviço dos blues. O médio entrou já dentro dos últimos 10 minutos da partida. O encontro terminou ainda com a notícia que Pedro Neto foi nomeado o «Homem do Jogo».

Com este triunfo, o Chelsea está isolado no primeiro lugar do grupo D com três pontos, o LAFC permanece no último lugar com zero. Flamengo e Espérance Tunis jogam esta madrugada para fechar as contas da primeira jornada do grupo.

A figura: Pedro Neto

O internacional português jogou os noventa minutos e abriu o marcador na estreia do Chelsea no Mundial de Clubes com um excelente trabalho individual. Com as habituais arrancadas foi «espalhando o terror» pela defensiva norte-americana do LAFC.

O momento: golo de Pedro Neto

O avançado luso do Chelsea acabou por desamarrar um jogo em que o Chelsea era claramente superior, mas tudo ficou mais fácil depois do trabalho individual de Pedro Neto. Um golo que vem confirmar a boa forma do jogador de 25 anos, que já leva sete golos esta temporada pelos blues, a melhor época no que toca aos golos no escalão sénior.

Veja aqui o resumo do encontro: