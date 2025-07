O guarda-redes do Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, deixou uma mensagem de força e apoio a Jamal Musiala, futebolista do Bayern Munique, depois do jogo deste sábado, marcado pela lesão arrepiante – cuja total gravidade ainda carece de confirmação – do alemão, que saiu de jogo ao intervalo.

«Todas as minhas orações e votos de melhoras estão contigo, Musiala», pode ler-se, na mensagem do guarda-redes italiano, através da rede social Instagram, esta noite.

Musiala lesionou-se mesmo no final da primeira parte, num lance na área do PSG, em que ficou com o pé esquerdo debaixo do corpo de Donnarumma, acabando visivelmente em mau estado. Foi de imediato assistido e rodeado pelos colegas de equipa, sendo que Donnarumma ficou abalado quando percebeu como ficou o jogador adversário.

O PSG venceu o Bayern por 2-0 e está nas meias-finais do Mundial de Clubes.