O Espérance de Tunis, comandado pelo técnico português Miguel Cardoso, garantiu a presença no Mundial de Clubes e é finalista da Liga dos Campeões Africana.

A equipa tunisina bateu esta sexta-feira os sul-africanos do Sundowns por 1-0 (repetindo o resultado da primeira mão, em casa), e vai decidir o título de campeão continental frente ao Al Ahly, que na outra meia-final recebeu e venceu hoje no Cairo o Mazembe, por 3-0 (após um nulo na primeira mão, no Congo).

Al Ahly, Espérance, Sundowns (o semifinalista eliminado com melhor coeficiente) e Wydad Casablanca (vencedor da Liga dos Campeões de 2021/22) são os apurados africanos para o Mundial de Clubes, que terá 32 equipas apuradas, entre as quais Benfica e FC Porto, e decorre entre junho e julho de 2025, nos Estados Unidos.

Miguel Cardoso vai agora tentar conquistar o título continental, feito apenas atingido por um técnico português: Manuel José, que ao serviço precisamente do Al Ahly foi campeão africano por três vezes, em 2005, 2006 e 2008.

A primeira mão da final disputa-se a 18 de maio, em Tunis, e uma semana depois, a 25 de maio, joga-se o duelo decisivo no Cairo.