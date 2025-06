Se a esperança é a última a morrer… que o diga o Esperance Tunis!

Num jogo com um final dramático, a equipa tunisina venceu o Los Angeles FC pela margem mínima e continua na corrida pelo apuramento para os oitavos de final do Mundial de Clubes.

No Geodis Park, em Nashville, um golo do argelino Youcef Belaili levou os tunisinos (e também alguns argelinos no estádio) à loucura, ao minuto 70. E mais ainda assim ficaram quando, para lá dos oito minutos de compensação dados, o guarda-redes Bechir Ben Said defendeu um penálti batido por Denis Bouanga para segurar o 1-0 final. De loucos!

Contas feitas, a equipa treinada por Maher Kanzari segue na luta direta com o Chelsea pelo apuramento. A jogar em casa, a equipa norte-americana é a primeira a ficar pelo caminho.

Pelo que se viu na generalidade dos 90 e tal minutos, é caso para dizer que o Esperance fez prevalecer a esperança. Foi a equipa mais perigosa, esteve mais perto do golo e acabou por ser feliz. Mesmo quando um penálti quase que caído do céu para o Los Angeles FC esteve perto de ditar um empate. E se a esperança prevalece, o Flamengo também agradece: com este resultado, o «Mengão» - que horas antes bateu o Chelsea - é o primeiro apurado para os oitavos de final.

Na primeira parte, os tunisinos ficaram perto do golo por duas vezes a abrir: aos quatro minutos, Belaili viu Hugo Lloris – uma das figuras do jogo – a fazer uma grande defesa, após um erro do Los Angeles FC em zona defensiva. Aos dez minutos, Rodrigo Rodrigues rematou ao poste. A equipa norte-americana foi melhorando aos poucos e até marcou por duas vezes, por Olivier Giroud (15m) e David Martínez (28m), mas ambos os lances foram imediatamente anulados por fora-de-jogo.

Na segunda parte, o Esperance mostrou-se quase sempre mais perigoso. Aos 51 minutos, até foi assinalado penálti para os tunisinos, mas o árbitro Espen Eskas, chamado a ver as imagens, reverteu a decisão e mostrou o cartão amarelo a Belaili, por simulação.

Com o passar do tempo, o Esperance acentuou o perigo e Lloris voltou a agigantar-se ao minuto 65, para negar o golo a Yan Sasse. Na resposta, num dos poucos momentos de real perigo do Los Angeles FC, Olivier Giroud cabeceou pouco por cima.

O golo que decidiu o jogo surgiu ao minuto 70, com Belaili a trabalhar bem na esquerda da área e a rematar de pé direito para o fundo da baliza. O Esperance esteve quase mais perto do 2-0 (Guenichi rematou ao poste) e, na resposta final – mais com o coração – o Los Angeles FC teve um penálti assinalado com recurso ao VAR, por falta de Guenichi sobre Marlon. Porém, Bouanga – que tinha decidido no play-in ante o Club América – viu Ben Said virar herói e a esperança dos tunisinos vai viva para o duelo com o Chelsea.