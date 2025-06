Decorria o minuto 55 do encontro entre Salzburgo e Pachuca, em Cincinatti, com vantagem austríaca (1-0), quando o árbitro Mustapha Ghorbal deu indicações para todos recolherem aos balneários. Ainda que o céu contasse com algumas nuvens carregadas, as autoridades previam a aproximação de trovoada. E assim foi.

Volvidos 15 minutos, a chuva caiu com intensidade, enquanto relâmpagos e trovões se prolongaram por quase uma hora. Este episódio obrigou a comitiva do Salzburgo a aventurar-se por previsões meteorológicas.

the things you do for football man

why are we locked in to the Cincinnati weather report rn pic.twitter.com/dM5IKD573s — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) June 18, 2025

Pelas 20h30 locais – 1h30 da manhã em Portugal Continental – quando as bancadas voltaram a receber os adeptos, as três equipas regressaram para novo aquecimento. Por isso, a partida foi retomada às 20h50 locais.

UPDATE: The players are coming back for warm-ups shortly, the game is resuming at 8:50 EST, so in about 20 minutes! 🙏 pic.twitter.com/T41GlWf8gs — FC Red Bull Salzburg EN (@FCRBS_en) June 19, 2025

Pachuca e Salzburgo integram o Grupo H do Mundial de Clubes, que na noite de quarta-feira contou com o empate entre Real Madrid e Al Hilal (1-1).