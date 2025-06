O Mundial de Clubes vai entrar este sábado numa nova fase da competição com o começo dos oitavos de final, onde está inserido o Benfica. Com o término da fase de grupos, mudou também o «panorama» no que toca aos continentes representados no torneio.

África e Oceânia foram os continentes que sofreram mais na competição e nenhum dos clubes que estava apurado conseguiu seguir para os «oitavos». Foram eliminados o Auckland City (Nova Zelândia), Al Ahly (Egito), Wydad AC (Marrocos), Espérance Tunis (Tunísia) e os Mamelodi Sundowns (África do Sul).

Quem também esteve perto de perder todos os representantes no Mundial de Clubes foi o continente asiático. Os sauditas do Al Hilal foram os únicos que conseguiram chegar à fase seguinte, contrariando as eliminações dos Urawa Red Diamonds (Japão), Al Ain (EAU) e Ulsan HD (Coreia do Sul).

O continente americano perdeu quatro equipas divididas pelas duas confederações do norte e sul. Da CONCACAF, Seattle Sounder (EUA) e Pachuca (México) não resistiram aos resultados e terminaram com zero pontos a competição. Já a sul, pela CONMEBOL, as duas equipas argentinas no torneio foram eliminadas: River Plate e Boca Juniors.

No velho continente europeu, o mais representado desde o início, três equipas voltaram para casa mais cedo, entre elas, o FC Porto. Os dragões terminaram o grupo A no terceiro lugar e foram eliminados juntamente com At. Madrid (Espanha) e Salzburgo (Áustria).

Confira aqui a representação por confederação no Mundial de Clubes depois da Fase de Grupos:

Oceânia (OFC) - 0/1

África (CAF) - 0/4

Ásia (AFC) - 1/4

América do Norte (CONCACAF) - 2/5

América do Sul (CONMEBOL) - 2/6

Europa (UEFA) - 3/12