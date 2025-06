Martín Anselmi não esconde a dificuldade do desafio que espera o FC Porto no Mundial de Clubes, mas garante que a equipa está preparada para os vários encontros.

Em entrevista à DAZN, o técnico argentino analisou o formato inédito da competição e os perigos de um grupo que inclui Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly, deixando claro que os detalhes serão decisivos.

«É uma competição diferente, jogada num só local, com jogos de intensidade máxima", afirmou Anselmi, sublinhando a dificuldade da competição.

«Não há margem para errar porque é uma fase de grupos e já sabemos como é este tipo de competições em que é necessário ganhar para se poder seguir em frente», atirou.

O FC Porto está inserido no Grupo A da competição, juntamente com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly. Anselmi, antevê «três desafios muito difíceis» e acredita que vai tudo ser decidido nos detalhes.

«É um grupo forte. O Palmeiras é uma das maiores equipas da América do Sul, tem um treinador com experiência que sabe o que é ganhar títulos importantes como a Libertadores, a Recopa e o Brasileirão», disse.

«Sabemos dos nomes que tem o Inter Miami e a experiência que tanto os jogadores como o treinador aportam. O Al Ahly é um dos clubes mais fortes do continente africano, uma equipa que é intensa, não vai dar nenhuma bola como perdida, vai lutar em cada lance. Além disso, o jogador egípcio é um jogador técnico, então vai ser uma batalha dura», acrescentou ainda o técnico argentino.

Sobre a mentalidade que o FC Porto terá de apresentar nos Estados Unidos, Anselmi foi claro e pretende olhar apenas para o presente.

«Nós temos claro que precisamos de pensar jogo a jogo e competir ao máximo em cada encontro. Quando falo em competir, é justamente estar focado no presente. Se nós nos afastamos do presente, vamos estar longe de competir. Não podemos ir já com a cabeça no jogo seguinte nem no resultado», concluiu.

O FC Porto estreia-se este domingo frente ao Palmeiras, às 23h, numa partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.