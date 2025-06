Martín Anselmi não poupou elogios a Gabri Veiga durante a sua entrevista à DAZN, em antevisão do Mundial de Clubes e destacou as qualidades do médio espanhol que chegou no final desta temporada ao FC Porto.

«O Gabri tem muitas qualidades. Todos sabemos a qualidade que tem e como jogava antes de sair para a Arábia», começou por dizer o técnico argentino, que revelou estar impressionado com a mentalidade do jogador.

«Vimos o desempenho dele nestes últimos dois anos e acho que ele vem com essa sede de vingar e de querer voltar a demonstrar que está capacitado para jogar no futebol europeu. [...] Vem com muita fome, algo que eu valorizo, tem muita vontade», acrescentou.

A postura profissional do espanhol de 23 anos também mereceu destaque nas palavras do técnico argentino.

«Desde o primeiro minuto frisou que se queria integrar na equipa, não queria ir de férias, queria estar rapidamente com o grupo. [...] É um jovem muito inteligente na hora de ouvir e entender o jogo, foi formado num clube que forma bem os jogadores e isso para mim é importante», concluiu.