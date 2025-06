Os guarda-redes Samuel Portugal e Gonçalo Ribeiro viajaram esta sexta-feira rumo aos Estados Unidos para se juntarem à equipa do FC Porto em Nova Iorque.

Martín Anselmi, técnico dos dragões, vai assim poder contar com os dois guardiões para o Mundial de Clubes, isto depois de Diogo Costa ter saído mais cedo do treino desta quinta-feira devido a um desconforto muscular.

Samuel Portugal é o único dos dois que está inscrito no plantel para a competição que decorre nos Estados Unidos e realizou 10 partidas esta temporada ao serviço da equipa «B» dos dragões. Já Gonçalo Ribeiro foi opção em 14 encontros também pela formação secundária dos «azuis e brancos».

De recordar, o FC Porto está inserido no Grupo A com os anfitreões Inter Miami, os egípcios do Al Ahly e o Palmeiras. É com os brasileiros que os dragões se estreiam na competição no próximo domingo, dia 15 de junho às 23h, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.