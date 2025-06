O treino do FC Porto preparava-se para treinar uma vez mais nos Estados Unidos para preparar a última jornada do Mundial de Clubes frente ao Al Ahly, no entanto, os dragões viram a sua sessão de trabalho em risco devido às condições meteorológicas.

Os jogadores estiveram apenas a realizar trabalho de ginásio dado que a cada trovão que se escutava Universidade de Rutgers a sessão era interrompida por 30 minutos.

Tendo isso em conta, a direção do FC Porto decidiu adiar o treino para a tarde, segundo o horário local. O anúncio foi feito pouco antes das 17 horas e Portugal Continental, duas horas depois da hora prevista do treino.

Os dragões vão defrontar o Al Ahly esta terça-feira às 02h (hora de Lisboa), uma partida que será decisiva para as aspirações do FC Porto na competição e que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

[Notícia atualizada às 16h50]