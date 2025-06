Gabri Veiga não tem dúvidas: a figura de André Villas-Boas foi fundamental para o seu regresso ao futebol europeu através do FC Porto. Em declarações à imprensa este sábado, o médio espanhol revelou que o presidente portista foi «uma das peças mais importantes, se não a mais importante» na sua decisão de vestir a camisola azul e branca.

«Faz quase um ano que começámos a conversar e sempre mostrou uma confiança que nunca tinha sentido», confessou o jogador, destacando ainda o alinhamento entre Villas-Boas, o treinador Martín Anselmi e o diretor desportivo Andoni Zubizarreta.

«Estavam todos alinhados na confiança que demonstraram e isso é o mais importante neste momento da minha carreira», salientou.

Veiga admitiu ainda ter cortado no salário face aos valores que recebia na Arábia Saudita para poder jogar no FC Porto, algo que vê com normalidade.

«Sei que é muito difícil ganhar o que ganhava ali [na Arábia], mas não penso no aspeto financeiro. Estou aqui pela vontade que tinha de voltar a jogar no futebol europeu, ao mais alto nível. Mas também houve esforço financeiro do clube para fazer esta contratação e estou muito agradecido por isso», referiu Veiga.

O internacional sub-21 espanhol que já conhecia o estádio do Dragão por ter feito lá parte da recuperação de uma lesão em 2024, não escondeu o fascínio pela dimensão do FC Porto.

«É um grande português e na Europa. Tem duas taças da Champions, que vi no Museu. Um clube enorme, com grandes jogadores e com muita história. É um prazer estar aqui», disse.

Com uma adaptação que classifica como "como chegar a uma segunda casa", Gabri Veiga olha já para a estreia no Mundial de Clubes frente ao Palmeiras que pode também representar o primeiro jogo oficial pelos «azuis e brancos».

«O objetivo do FC Porto é ganhar sempre. Vamos jogo a jogo, começamos amanhã [domingo], com um grande jogo contra uma das melhores equipas do Brasil. Estou certo de que não vai ser fácil, mas o nosso objetivo é ganhar», concluiu.

O FC Porto joga este domingo frente ao Palmeiras, às 23h, uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.