Com a derrota diante do Inter Miami (2-1), em Atlanta, na segunda jornada do Grupo A do Mundial de Clubes, o FC Porto ficou praticamente afastado dos oitavos de final.

Na melhor das hipóteses, os dragões já só conseguirão passar o grupo no segundo lugar, porque têm desvantagem no confronto direto com os norte-americanos, este que é o primeiro critério de desempate.

Para passarem em segundo, têm obrigatoriamente de vencer o Al Ahly (única equipa sem qualquer ponto) na derradeira ronda e esperarem que o Inter Miami derrote o Palmeiras, de Abel Ferreira - o empate neste jogo dá o apuramento às duas equipas. Com o triunfo da equipa da MLS, o FC Porto passaria a somar quatro pontos, os mesmos do Palmeiras, enquanto o Inter Miami somaria sete.

Se brasileiros e FC Porto, que empataram a zero no duelo da jornada inaugural, terminassem com quatro pontos, a equipa de Martín Anselmi passaria a depender dos critérios seguintes e o primeiro deles é a diferença de golos na fase de grupos. O FC Porto tem um saldo negativo de dois golos, enquanto o Palmeiras, que venceu o Al Ahly esta tarde, tem uma diferença positiva de dois.

A seguir a este critério, aplica-se o «maior número de golos marcados em todos os jogos».

O FC Porto-Al Ahly e o Inter Miami-Palmeiras estão agendados para as 02h00 de segunda para terça-feira.

Os critérios de desempate do Mundial de Clubes:

«a) maior número de pontos obtidos nos jogos da fase de grupos entre as equipas em causa;

b) melhor saldo de golos resultante dos jogos da fase de grupos entre as equipas em questão;

c) maior número de golos marcados em todos os jogos da fase de grupos entre as equipas em questão.

d) diferença de golos superior em todos os jogos da fase de grupos;

e) maior número de golos marcados em todos os jogos da fase de grupos;

f) melhor historial disciplinar de acordo com os índices de conduta da equipa;

g) sorteio pela FIFA.»