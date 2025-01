A digressão do Mundial de Clubes passa, esta segunda-feira, pela cidade do Porto e vai permitir aos adeptos registarem o momento com fotografias, durante o dia de amanhã.

Depois do troféu já ter passado pelo Benfica, chega pela segunda vez a Portugal e esta terça-feira estará exposto em dois locais. A partir das 12h, a Estação de São Bento recebe a «Fifa Trophy Tour Talk», com as presenças de Fernando Daniel (músico), Mr. Dheo (artista urbana) e Rolando (ex-futebolista).

Entre as 18h30 e as 21h30, o troféu segue para o NorteShopping e aí os adeptos vão ter a oportunidade de tirarem fotografias junto ao mesmo, sendo que as mascotes oficiais do clube também marcarão presença no local.