Estêvão foi eleito o melhor em campo no empate a zeros entre Palmeiras e FC Porto, esta madrugada, na 1.ª jornada do Grupo A do Mundial de Clubes.

O jovem atacante esteve em campo durante 65 minutos. Estêvão somou 30 toques na bola, teve 72 por cento de precisão no passe e um remate enquadrado. Além disso, registou 12 perdas de posse.

Para o Maisfutebol, refira-se, o guarda-redes do FC Porto, Cláudio Ramos, foi a figura da partida.