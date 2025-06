A noite de São João guardou para os adeptos do FC Porto o segundo jogo com mais golos nesta edição do Mundial de Clubes. O empate 4-4 frente ao Al Ahly ditou a eliminação dos dragões na fase de grupos, numa partida repleta de grandes golos.

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.

O FC Porto regressava ao estádio onde se estreou no Mundial de Clubes com uma tarefa quase impossível para se apurar para os oitavos de final. Os dragões tinham de vencer o Al Ahly, esperar que o Inter Miami triunfasse diante do Palmeiras e mesmo assim, o FC Porto tinha de recuperar a diferença de golos em relação ao clube brasileiro para poder sonhar com a próxima fase.

O jogo começou de forma frenética e com maior domínio da formação egípcia que sempre que se aproximava da área do FC Porto causava algum frissom à defesa azul e branca. Rodrigo Mora teve a primeira grande oportunidade quando, na sequência de um canto, João Mário descobriu o jovem de 18 anos isolado, mas sem conseguir acertar na bola.

No minuto seguinte, contra-ataque mortífero do Al Ahly conduzido por Fathy. O médio abriu para Abou Ali e o avançado de 26 anos rematou rasteiro para o primeiro do encontro, complicando ainda mais as contas portistas do apuramento.

William Gomes foi titular pelos dragões e foi dos mais irrequietos na sequência do golo sofrido. Primeiro com um forte remate de fora da área fez a bola raspar na trave da baliza de El Shenawy e depois, tirando Hany do caminho, rematou rasteiro e obrigou o guardião egípcio a uma boa intervenção.

O Al Ahly voltou a colocar a bola na baliza de Cláudio Ramos novamente por Abou Ali, mas o árbitro assinalou posição irregular do avançado. Logo de seguida, boa jogada entre Namaso e Mora com o jovem a passar entre Hany e Dari, depois contorna com classe El Shenawy e atira para o fundo das redes para o empate.

O FC Porto já sabia que o Inter Miami vencia o Palmeiras, mas voltou a dar um passo atrás quando Fábio Vieira cometeu grande penalidade sobre Zizou já perto do intervalo. Abou Ali abriu na direita, cruzou rasteiro e o médio do FC Porto teve uma abordagem imprudente ao lance que não deixou dúvidas para o árbitro venezuelano Jesús Valenzuela. Abou Ali assumiu a marcação da grande penalidade e converteu escolhendo o lado contrário de Cláudio Ramos.

A noite era de São João, e na segunda-parte o Santo Popular habitualmente celebrado na Cidade Invicta trouxe no seu balão golos, muitos golos. Em apenas três minutos o FC Porto marcou primeiro por William num excelente remate em arco com o pé direito, o mais fraco do brasileiro.

Bola ao centro e golo do Al Ahly. Cruzamento perfeito de Hany e Abou Ali a completar o hat-trick com um excelente cabeceamento. Mas não ficamos por aqui. Na sequência de um canto, apenas um minuto depois, Fábio Vieira colocou a bola em Samu que tinha entrado para o segundo tempo e o espanhol com uma grande impulsão voltou a fazer o empate a três.

O rendimento do FC Porto começou a cair depois do golo de Samu e quem aproveitou foi novamente o Al Ahly. De forma extremamente pragmática, e novamente com maior ascendente da formação egípcia, Ben Romdhane atirou do «meio da rua» um remate fortíssimo para devolver a vantagem ao Al Ahly. Cláudio Ramos bem se esticou, mas não conseguiu chegar à bola que foi aninhar-se no ângulo.

O jogo partiu e, entretanto, o Palmeiras conseguiu empatar com o Inter Miami 2-2, resultado que não servia nenhuma das equipas em Nova Jérsia. Mesmo assim, e com os jogadores de ambas as equipas bastante desgastados, ainda houve tempo para mais um grande golo. Pepê, fora da área, desferiu um fortíssimo remate e conseguiu apanhar El Shenawy desprevenido.

Uma noite como os adeptos do futebol gostam, com muitos golos, festa, mas para o FC Porto, o balão de São João trouxe a eliminação do Mundial de Clubes.