A figura: Abou Ali

O avançado egípcio marcou três dos quatro golos do Al Ahly e assinou uma exibição quase perfeita frente ao FC Porto. Quer no ataque às bolas na área, quer na ajuda a construir, o avançado de 26 anos soube mostrar todas as qualidades que tinha.

O momento: terceiro golo do Al Ahly

O FC Porto entrou na segunda parte em busca do resultado e a verdade é que conseguiu chegar ao golo por William Gomes. No entanto, o Al Ahly nunca perdeu o foco do encontro e soube sempre marcar quando mais era necessário. Um minuto depois do golo dos dragões, respondia novamente a formação egípcia.

Outros destaques.

William Gomes: Pela primeira vez a titular neste Mundial de Clubes, foi uma lufada de ar fresco no ataque portista. Sempre irrequieto na ala direita a exibição culminou num excelente golo já na segunda parte.

Rodrigo Mora: Já não há muitas palavras para descrever o jovem génio do FC Porto. Não precisou de muito espaço nem bola para brilhar num jogo difícil. O golo na primeira parte, passando com souplesse pelo guarda-redes é mais uma obra de arte assinada pelo jovem azul e branco.

Samu e Pepê: entraram na segunda parte para fazer a diferença e conseguiram. Principalmente o espanhol, foi muito combativo na frente e fez o golo do empate a três golos talvez quando o FC Porto precisava de não ir abaixo depois do golo sofrido. Pepê, já em cima do minuto 90 também faturou com um dos grandes golos que este jogo teve.

Trézéguet: sem dúvida uma das melhores peças do Al Ahly. Se não fosse pelo hat-trick de Abou Ali, seria um dos candidatos a homem do jogo devido a tudo o que fez ao longo da partida. Grande arrancadas na ala esquerda, muitas vezes combinando com Zizou, deram muito trabalho aos defesas do FC Porto.