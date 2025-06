O FC Porto estreia-se na noite deste domingo no novo Mundial de Clubes diante do Palmeiras, de Abel Ferreira, no MetLife Stadium. A bola vai começar a rolar pelas 23h [hora de Lisboa].

Martín Anselmi já sabe que não poderá contar com Diogo Costa, que vai falhar o duelo frente à formação brasileira por lesão e Cláudio Ramos será o titular. Mas as novidades podem não ficar por aqui. Apesar de não ter desvendado na conferência de imprensa de antevisão, o reforço Gabri Veiga pode muito bem estrear-se a titular com a camisola do FC Porto.

Do outro lado, o treinador português do Palmeiras deverá avançar com o seguinte onze: Weverson, Giay, Bruno Fuchs, Micael e Piquerez na defesa. Martínez, Richard Rios e Raphael Veiga no meio-campo e na frente, Marício e Flaco López no apoio a Estêvão.

Confira o ONZE PROVÁVEL DO FC Porto na galeria associada ao artigo.