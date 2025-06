O FC Porto volta a entrar em campo nos Estados Unidos, desta vez frente ao Inter Miami de Messi e companhia. Em Atlanta, a bola vai começar a rolar pelas 20h [hora de Lisboa] e é uma partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Diogo Costa já regressou aos relvados depois da lesão, mas Martín Anselmi deverá voltar a apostar na titularidade de Cláudio Ramos na baliza portista. A repetição do onze inicial que colocou frente ao Palmeiras frente ao Inter Miami é uma forte hipótese, apesar de poder haver eventuais mexidas devido à gestão do esforço físico.

Do outro lado, Mascherano também não deverá fazer grandes alterações em relação à primeira jornada, mas a entrada de Jordi Alba para o onze inicial é uma forte hipótese. A formação norte-americana pode apresentar-se com Ustari na baliza, Fray, Falcón, Aviles e Jordi Alba na defesa, Busquets, Allende e Redondo no meio-campo, Messi, Segovia e Suárez.

Confira o ONZE PROVÁVEL DO FC Porto na galeria associada ao artigo.