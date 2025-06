Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou, este sábado, que vai estar presente nas estreias de FC Porto e Benfica no Mundial de Clubes, que decorre nos Estados Unidos.

«Estarei nos Estados Unidos a acompanhar e a apoiar a estreia dos dois clubes portugueses no Mundial de Clubes. Não esqueço, agora como presidente da FPF, o trabalho feito pelos clubes profissionais, a quem as seleções nacionais e o futebol português terá sempre uma dívida enorme», começou por referir.

O FC Porto, que faz parte do Grupo A, mede forças com o Palmeiras, do português Abel Ferreira, este domingo (23h00). O Benfica, que está no C, estreia-se frente ao Boca Juniors, na segunda-feira (23h00). O presidente da FPF mostrou-se confiante nas prestações das equipas portuguesas.

«Entendo ser minha obrigação mostrar o meu apoio nos primeiros jogos desta nova e importante competição, estando seguro de que, como sempre, honrarão Portugal», declarou o dirigente.

Pedro Proença vai também participar no FIFA Football Executive Summit e reunir-se com o presidente da FIFA, o suíço Gianni Infantino. Este será o segundo encontro entre os dois dirigentes desde que Proença foi empossado.

«É de extrema importância o futebol português manter a sua relevância no panorama internacional, tendo em conta os desafios que se avizinham, nomeadamente a organização do Mundial 2030. O encontro com o presidente da FIFA insere-se numa estratégia de proximidade com as principais organizações do futebol mundial, que é determinante para o futuro do nosso futebol», concluiu.